«See oli täiesti selgelt meie pall, see oli täpselt minu nina all. Aga ma ei süüdista kohtunikke, ju nad ei näinud. Tõsi, sealt tuli nurgalöök, tagasipõrkunud pall ja värav,» rääkis Rogic.

«Meil olid avapoolajal omad, neil omad võimalused. Avapoolaja lõpus kaotasime oma mängujoonise, kuid teisel poolajal mängisime nii nagu tahtsime. Lõime värava nurgalöögist, mis on Kalju vastu alati keeruline. Siis tulid aga kaks vastuväravat. Tunnustan Kaljut, nad on hea meeskond tugeva võitlusvaimuga. Samas õnnitlen ka oma mängijaid, kes näitasid samuti iseloomu,» lisas ta. «Tiitleid ei võideta siiski derbides, vaid mängudes väiksematega.»

Kaartidega eemale jäänud Muamer Svrakat asendas keskväljal Rasmus Peetson, kellele Rogicil jagus vaid kiidusõnu. «Muamer on loomulikult tähtis mängija, aga noor poiss sai väga hästi hakkama. Teda ootab suur tulevik, sest jalgpalli mängimiseks peab sul olema kõvasti iseloomu. Temal on! Jäin tema esitusega väga rahule,» rõhutas Rogic. «Aga meil pole aega kurvastada, ees ootab karikafinaal Floraga. Mõtlen juba selllele.»

Rimo Hunt lausus Postimehele antud intervjuus, et võidu tegi eriti magusaks meeskondade omavahelises esimeses liigamängus juhtunu. Siis andis Kalju viimase veerandtunniga käest 2:0 eduseisu ja mäng lõppes 2:2 viigiga. «Päris võrdne mäng, aga ma nimetaks seda karmaks: mis esimeses mängus tegemata jäi, see täna õnnestus. Vaatame, mis edasi saab. Nagu näha, siis jalgpall on ümmargune. Loomulikult oli raske, momendid olid kaootilised, ei tulnud planeeritud rünnaku pealt. Pigem kasutasid mõlemad ära vastaste eksimusi. Aga mida siin öelda - tuli vahetuspingilt mees ja otsustas ära!» kiitis Hunt mõlemad Kalju väravad löönud Aleksandr Volkovit, kes sekkus mängu alles 88. minutil.