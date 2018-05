James ja Cavaliers jäävad 95-protsendilise tõenäosusega finaalist eemale

Ajalugu on näidanud, et meeskond, kes juhib seitsmemängulises seerias 2:0, võidab vastasseisu 95 protsendil kordadest. Samas on James oma karjääri jooksul olnud kuus korda 0:2 kaotusseisus, kuid kahes seerias on tema meeskond suutnud lõpuks võitjana väljuda – 2016. aasta finaalis Warriorsi ning 2007. aasta konverentsifinaalis Detroit Pistonsi vastu.