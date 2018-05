M-Sport sai Argentina ralli rikkunud probleemile jälile

M-Spordi jaoks oli Argentinas eelkõige probleemiks kehvema pidamisega kiiruskatsed. M-Spordi pealik Malcolm Wilson selgitas, et viga peitus diferentsiaali seadistuse ja vedrustuse ebakõlas. Lisaks kinnitas ta, et sel nädalavahetusel sõidetavaks Portugali ralliks on probleem lahendatud.