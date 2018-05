Tuntud Leedu autosportlane astub Rally Estonial vastu WRC tippsõitjatele

Leedust tuleb Eestisse võistlema üks sealseid tuntumaid autosportlasi, Benediktas Vanagas, kelle kaardilugejaks on Mindaugas Čepulis ja autoks Skoda Fabia R5. Suurima tähelepanu on Vanagas viimasel ajal pälvinud Dakari maratonrallil osalemisega, kuid tema taust on just autoralli, millega ta on olnud seotud alates aastast 2002. Lisaks on ta osalenud ka autoringrajavõistlustel. Vanagas pole Leedus ainult tuntud autosportlane, tegu on arvamusliidri ja suurte spordivõistluste korraldajaga.

Dakari maratonrallidel on Vanagas osalenud autode arvestuses alates aastast 2013, parim tulemus on aastast 2015, kui ta saavutas 24. koha. Ringrajal osaleb ta enda korraldatud Palanga 1000 kilomeetri sõitudel ja 2016. aastal tuli ta selle meeskondliku võistluse võitjaks.

Rallis on tal olemas ka WRC-sarja kogemus, 2012. aastal sai ta Rootsi rallil N4 klassis neljanda koha. Alates eelmisest aastast osaleb ta rallidel oma meeskonna General Financing Team Pitlane Skoda Fabia R5 autoga.

Benediktas Vanagas: «Mul on au taas startida Shell Helix Rally Estonial, kuna tegu on Baltikumi parima ralliga, kus on tugev konkurents. Samuti on võimas sõita suure publikuhulga ees.»