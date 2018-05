Fotod: 11 hooaega Atleticos tiitlita olnud Torres täitis unistuse

Hoolimata sellest, et Torres on kahes vahetuses kokku Atleticos veetnud 11 hooaega, polnud ta enne eilset ühtegi karikat võitnud. Kuigi Torres finaalmängus suurt rolli ei mänginud, vahetati ta ikkagi 90. minutil kaks väravat löönud Antoine Griezmanni vastu mängu.

Teatavasti on Torres öelnud, et tänavune hooaeg jääb talle Madridi klubis viimaseks, mis muudab tema ja fännide jaoks karikavõidu veelgi sümboolsemaks. «See on kogu aeg olnud minu unistus ning nüüd sai see reaalsuseks. See on fantastiline lõpp. Jään igaveseks sellele tiimile tänulikuks,» ütles Torres.