Astana pressiteade oli ennatlik: mitu kilo kaotanud Kangert sõidab veel vähemalt ühe etapi

Astna kirjutas täna avaldatud pressiteates: «Tanel on viimastel päevadel läbi raskuste võistlustules püsinud, et oma meeskonda aidata. Ta ei ole saanud nii võidusõidu ajal kui selle väliselt normaalselt süüa. Olukord pole paremaks päevadega paremaks läinud. Täna läheb Tanel koju ning läbib arstliku kontrolli.»

Postimees võttis Kangertiga ühendust ning sai teada, et vähemalt tänase etapi sõidab eestlane veel kaasa. «Päris tõele see (pressiteade – toim) ei vasta, ma täna ikkagi veel stardin. See oli eileõhtune info. Praegu on enesetunne natukene juba paranenud. Vaatan, kuidas sõidu ajal enesetunne võrreldes eilsega on ning siis teen edasised otsused,» ütles Kangert.