Enduro MM-sarjas osaleva Priit Biene jaoks on Tallinnas sõidetav MM-etapp aasta tähtsaim start

Hooaeg algas märtsis lumises Soomes, aprilli lõpus ja mai alguses sõideti kaks etappi Hispaanias ja Portugalis ning nüüd valmistuvad sõitjad juba Eestis sõidetavaks võistluseks. Punktiseisud on peale kolme etappi väga põnevad ja sõitjad tulevad Eestisse maksimumi anda, sest MM-tiitli võitmiseks suurt ruumi vigadeks ja järeleandmiseks pole.

Enduro Tallinn GP starti tuleb mitmeid Eesti võistlejaid, üheks nimekamaks on enduro MM-sarjas hõbeda ja pronksi võitnud Aigar Leok, kes tuleb üheks võistluseks MM-sarja tagasi. Ainuke Eesti sõitja, kes osaleb kogu MM-sarjas, on eelmise aasta Eesti parim noor endurosportlane Priit Biene.

Ta osaleb sarjas Enduro Junior klassis, kus tänavu on kavas seitse etappi, millest arvesse lähevad viis paremat tulemust. Avaetapil Hispaanias oli ta avapäeval omas klassis 11. ja teisel päeval seitsmes. Portugali etapi jättis ta vahele, kuna see langes kokku koduse võistlusega. Eestis sõidataval etapil on tal enda sõnul väike eelis võrreldes konkurentidega.

«Kodus on kindlasti hea sõita. Ma usun, et meie eelis võrreldes välisriikide konkurentidega on liivane Maardu rada, kus sõidetakse krossitest. See peaks olema kogu sarja ainuke etapp, kus sõidetakse ka pehmemal pinnasel. Meie jaoks on see tuttavam pinnas. Jõelähtmel sõidetav endurokatse on pinnase poolelt sarnane teiste etappidega ja seal on kindlasti kõik väga kiired.

Väga oluline on reede, 1. juuni õhtul sõidetav tehistakistustega proloog Tallinna Lauluväljakul. Usun, et tegu saab olema hästi atraktiivse rajaga, mis pakub publikule tõelist vaatemängu ja seal on väga mõnus võistlusele kaasa elada,» kutsub Biene kõiki Lauluväljakule ja ka teistele katsetele maailma parimate sõidule kaasa elama.

Maailmameister Alex Salvini. FOTO: EnduroABC

Enduro GP klassis, mis on kõikide klasside ühine absoluutarvestus, on seis väga intrigeeriv. Maailmameistrid Alex Salvini ja Eero Remes on kolme esimese etapiga kogunud võrdselt 84 punkti. Kuldse numbriga ja sarja liidrina tuleb Tallinnasse Salvini, kes on kogunud võitjana maksimumpunktid kolm korda Remese ühe vastu. Valitsev Enduro GP maailmameister Steve Holcombe asub kolmandal kohal ja tema punktiskoor on peale kolme etappi 78. Kõik kolm on loomulikult Tallinnas kohal ja valmis iga sekundi eest rajal ja punkti eest MM-sarja arvestuses võitlema.

Sõitjad võistlevad enduro MM-sarjas lisaks absoluutarvestusele ka eraldi klassides, klassid jagunevad mootori kubatuuri alusel. E1 klassis on liider britt Jamie McCanney (110 p), teine Brad Freeman (106 p) ja kolmas Antoine Basset. Kusjuures, McCanney ja Freeman on jaganud omavahel ära enamuse selle aasta sõitude esimesi ja teisi kohti. E2 klassis on liider Salvini, edestades kaheksa punktiga Remest. Kolmas on Loic Larrieu, kes jääb liidrist juba 25 sekundi kaugusele.

E3 klassi liider on Holcombe (104 p), teine kolmekordne maailmameister Christophe Nambotin (90 p), kes ei saanud Soomes hooajale head algust ja sellest ka vahe liidriga. Enduro Junior klass jaguneb omakorda kaheks, taas mootori kubatuuri alusel. Juuniorid on sõitnud tänavu kaks etappi ja jäme ots on siin itaallaste käes. Liider on Matteo Cavallo (76 p), teine Andrea Verona (66 p) ja kolmas Davide Soreca (45 p). Noorteklass on sõitnud tänavu vaid ühe etapi, Hispaanias ja selle arvestuse liider on Matthew Van Oevelen.

Steve Holcombe. FOTO: EnduroABC

Maxxis FIM enduro maailmameistrivõistluste etapp Enduro Tallinn GP toob Eestisse enduro MM-sarja tippsõitjad. MM-sarjast võtab osa umbes üle 100 sõitjat, kuid koos erinevate võistlusklassidega on Tallinnas võistlustules ligi 200 sõitjat.

Enduro Tallinn GP võistluskeskuseks on Tallinna Lauluväljak, kus saab näha ka MM-sarjas olevaid meeskondi oma telkide all tegutsemas. Lauluväljakul sõidetakse ka reede, 1. juuni õhtul proloog, kus võistlejad saavad võistelda mees-mehe vastu.

Programm Tallinna Lauluväljakul algab kell 17.30 võistluse piduliku avamisega, peale mida tehakse EV100 raames suur ühispildistamine, kus ühel pildil on koos endised ja praegused endurosõitjad, kes on seltskonna peale kokku võitnud 100 enduro maailmameistrivõistluste medalit. Proloogi start on kell 19.30.