Eesti suurimale maanteerattaüritusele on registreerunud juba üle 3300 inimese

Pikemale, 135 km distantsile on 17. mai seisuga registreerunud 1520 ning lühemale, 56 km sõidule 1849 ratturit. Võrdluses eelmise aasta sama ajaga on end rattarallile kirja pannud ligikaudu 300 inimest enam.

135 km distants sõidetakse marsruudil Tartu – Nõo – Pangodi – Otepää – Ihamaru – Vana-Kuuste – Tartu. Erinevaid lõike tänavusest rajast on varem küll sõidetud, aga tervikuna pole sellist rada Tartu Rattaralli kavas mitte kunagi olnud. «Rada on kindlasti huvitav ja vaheldusrikas. Pika distantsi rada võib nimetada Tartu Rattaralli ajaloo kõige mägisemaks, aga kindlasti ei saa seda nimetada kõige raskemaks – tõusud vahelduvad pikkade laskumistega, kus ratturid saavad jõudu koguda,» kommenteeris võistluste direktor Indrek Kelk.

56 km rada kattub valdavas osas 135 km rajaga, kuid esmakordselt on Tartu Rattarallil kasutuses ka distantsi keskosas olev Nõo-Kambja lõik. «See lõik sai mõned aastad tagasi asfaltkatte ja üldiselt on tegu ilusa üles-alla, paremale-vasakule lainetava teega. Igati ratturisõbralik lõik nii profiililt kui ka visuaalselt,» ütles Kelk.

Tartu Rattarallile eelneb 25.–26. maini peetav Tour of Estonia (UCI 2.1 kategooria velotuur), kuhu on tulemas 17 tiimi ca 110 profiratturiga. Eestimaa velotuuri avaetapp on reedene Tallinn-Tartu GP (200 km) ja tuuri lõpetab vaatemänguline Tartu GP (173 km). Nii Tour of Estoniale kui Tartu Rattarallile on tulemas ka paljud Eesti tipud eesotsas Rein Taaramäega.