Video: Kolm õõvastavat nokauti, mille „autorid“ täna Tondirabas lahingusse astuvad

Sarnaselt Beljajevile on 27-aastane Šatalov alles oma võitlejatee alguses, olles pidanud kolm matši ja võitnud neist kaks. Kuid viimane esitus näitas, et mehes on palju peidus ning oma karjääri nelja järjestikuse võiduga alustanud 19-aastane Beljajev peab täna kõik mängu panema.