Rabav ülestunnistus: jalgpalli MM-finaalturniiril tehti sohki

Platini rääkis raadiojaamale France Bleu Sport, et loosimisel paigutati Brasiilia ja Prantsusmaa teadlikult eri tabelipooltesse. Seda eeldusel, et mõlemad võidavad oma alagrupi, millega valitsev maailmameister ja korraldajariik ka hakkama said. Vaid kaks päeva enne alagruppide loosimist teatas FIFA, et Brasiilia on asetatud A-alagruppi, Prantsusmaa saab aga koha C-grupis. Mõlemad koondised kuulusid toona FIFA tabelis kaheksa parema hulka ja olid seetõttu asetusega ehk ei võinud samasse gruppi sattuda.