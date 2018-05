Marek Tiits: millise tundega vaataks kuldväravavaht Evald Tipner tänast endanimelist karikafinaali?

Täna mängitakse Lilleküla rahvusstaadionil Tallinna Flora ja Tallinna Levadia vahel välja järjekordne Eesti jalgpallikarikas, mis kannab alates 2012. aastast Evald Tipneri nime. Mehele, keda iseloomustati juba tema eluajal Põhja-Euroopa ühe parima väravavahina ning kes teenis oma rahvalt hüüdnime Kuldväravavaht, ei passigi väiksem tunnustus. Kuidas on läinud aga nii, et Tallinna Spordi puurilukk ja rahvuskoondise sagedane kapten (ehk vanem, nagu toona öeldi) on väljaspool jalgpalliringkondi jäänud sedavõrd anonüümseks, et tema rahvuskangelaste mõttelisele koondpildile mahutamiseks peab keskmine eestlane kurja vaeva nägema?