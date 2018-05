Eesti korraldab jäähoki MM-turniiri

«See on Eesti jäähoki jaoks väga tähtis samm. Saame Tallinnas väga heades tingimustes näidata Eesti inimestele, kuivõrd vinge mänguga ikkagi tegu on. Usun, et kõik, kes jälgisid telekast aprillis Leedus toimunud MM-turniiri mänge, nõustuvad, et 1. divisjoni B-grupis mängitakse maailmatasemel jäähokit,» sõnas EJHLi president Rauno Parras.