FIS soovib avardada Sildaru medalivõimalusi Pekingi olümpial

Näiteks kinnitata uue hooaja MK-sarjade programmid, mille kohaselt toimub kahevõistluse MK-etapp Otepääl 5. ja 6. jaanuaril ning murdmaasuusatamise MK-etapp 19. ja 20. jaanuaril. FIS kandidaatliikmeteks võeti Jordaania ja Dominikaani Vabariik, täisliikmeks edutati Kosovo. Lisaks otsustati, et alates 2021. aastast kuuluvad põhja suusaalade MMi kavva suusahüpete naiskonnavõistlus ja naiste kahevõistlus.

Eesti suusaspordi jaoks aga vast põnevaim otsus on FISi poolt Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK) esitatud palve, mis puudutab 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude võistlusprogrammi. Nimelt soovib FIS lisada kavva 10 võistlusala, mille seas on freestyle-suusatamise Big Air.

See on huvitav uudis Kelly Sildaru jaoks. Kui praegu kuulub taliolümpia kavva kaks spordiala, millel tal on võimalik medalit püüda - pargisõit ja rennisõit - siis Big Airi hüppe kavva lisandumine (lumelauasõitjad võistlesid sel alal juba Pyeongchangis) lisaks kolmanda variandi.