Tyson Fury tõi maailmakuulsa snuukrimängija oma tiimi

Viiekordne snuukri maailmameister O'Sullivan, kes on oma imelise mängustiili ja bravuurika käitumisega vaieldamatult ala kuulsaim mees, asub Fury' tiimis tööle psühholoogi/nõuandjana.

42-aastane O'Sullivan on kogenud karjääri jooksul mitmeid valusaid õppetunde ja töötanud aastaid koos tunnustanud spordipsühholoogi Steve Petersiga.

«Oleme ideid juba vahetanud ja see tõesti aitab,» tõdes Fury. «Istuda koos inimesega, kes on sarnaselt sulle endale elanud üle traumeerivad kogemused, on väga õpetlik.»