Pohlak õnnistas rahvusstaadioni uued ekraanid sisse

Pohlaku sõnul on ekraanid vajalikud nii tänavu suvel Lillekülas toimuva UEFA Superkarika finaalmängu korraldamiseks kui ka kõigi teiste mängude jaoks. “Ükski kaasaegne rahvusvahelise tasemega jalgpallistaadion ei saa ilma ekraanideta. Juba 9. juunil saame ekraane esmakordselt kasutada Eesti meeste koondise kodumängul," rääkis Pohlak

Pohlaku sõnul saavad pealtvaatajad ekraanidelt näha ka rahvusvaheliste mängude otseülekandeid ja kohapealeset melu. Ainus erinevus võrreldes telepildiga on see, et rahvusvaheliste mängude puhul ei näidata kahtlusi tekitavaid olukordi kordusena. Sellega üritatakse vältida liigsete pingete kogunemist staadionil.