Postimehe aruanne: miks Levadia karikafinaalis Florast jagu sai?

1. Realiseerimine, realiseerimine, realiseerimine. Kui kinnisvaraäris on ütlus, et objekti edu mõttes on võtmetähtsusega komponendi asukoht, asukoht ja asukoht, siis jalgpalli karikamängudes on nendeks realiseerimine, realiseerimine ja realiseerimine. Kui 36-st voorust koosneval liigahooajal ei kaasne ühe halva päevaga reeglina lõplikke ja kurbi tagajärgi, siis karikavutt on halastamatu – üks halb esitus ja ongi kõik. Ning laias laastus võrdsete vastaste mängus, mida Flora ja Levadia duell kahtlemata oli, saab reeglina määravaks realiseerimine.