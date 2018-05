Video: Teppan Venno uuest ametist: kõik teavad, et tal on oma pikkuse kohta imeline puude

«Mina jäin väga rahule! Sain uuel kohal mängida, mugavustsoonist väljas. Kunagi noorteklassides mängisin ka nurgaründaja positsioonil. Täna tuli täitsa okeilt välja. Olen juba kolm nädalat koondises vastuvõtutrenni teinud ja pole hullu midagi. Meie plaan on ju ikkagi selline, et mina võtan vastu ainult need pallid, mis otse peale või õrnalt küljele tulevad. See pole väga raske,» sõnas Venno võrkpalliliidu usutluses.