Anett Kontaveidi turniir lõppes kolmandat korda järjest täpselt samal põhjusel

Nagu mänguseiski viitab, oli Svitolina Eesti esireketist igas elemendis parem – esimese servi õnnestumine 69% vs 63%, teisel servil võidetud punktid 65% vs 41%, päästetud murdepallid 75% vs 20%. Vaid äralöökide arvestuses oli Kontaveit parem (24:18), aga selle kompenseeris Svitolina väiksema lihtvigade arvuga (13:18).