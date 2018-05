Vene ajakirjaniku šokk Itaalias: kuulus spordikeskus näeb välja kui fašistlik lõbustuspark

Tiberi jõe kaldal Monte Mario mäel asuv Foro Italico koosneb AS Roma ja Lazio kodust ehk olümpiastaadionist, tenniseväljakutest, suurest olümpiabasseinist ja veekeskusest, marmorstaadionist ja veel paljudest väiksematest rajatistest. Kompleks valmis aastatel 1928-38 ja kandis algselt nime Foro Mussolini. Ehituse peaeesmärk oli Roomale 1940. aasta olümpiamängude korraldusõiguse saamine.

Lisaks taheti sealses kehakultuuriakadeemias hakata treenima paramilitaristliku noorteorganisatsiooni Balilla liikmeid, ideoloogiliselt ja füüsiliselt laitmatuid noorfašiste, kirjeldab Sports.ru. Portaali meelest oleks seesugune kompleks igal pool mujal häbiplekk igavikku kadunud aegadest, kuid Roomas mitte.

Foro Italico 1959. aastal enne Rooma olümpiamänge. FOTO: General / ©2000 Credit:Topham Picturepoint / Scanpix

Tõsi, kuna fašistlik arhitektuur võttis palju üle monumentaalsest Rooma arhitektuurist, on Foro Italico objektiivselt võttes lihtsalt silmale ilus vaadata. Marmorstaadioni ümber asub 60 pseudoantiikset sportlase skupltuuri, mis toodi Foro Italicole 1930ndatel aastatel Itaalia eri provintsidest – tennisistid Parmast ja Ragusast, poksija Chietist, vettehüppaja Polast, võimleja Milanost, suusataja Bolzanost ja nii edasi. Osa kujusid seisab tennise peaväljaku kõrval asuval Nicola Pietrangeli väljakul, mis nimetati riigi kõigi aegade parima tennisisti, kahekordse Prantsusmaa lahtiste võitja auks.

Venemaa ajakirjanikku rabas aga asjaolu, et kompleksi keskel sirutub tavea poole 17 meetri kõrgune hinnalisest marmorist obelisk, mis kannab jätkuvalt Mussolini nime. Tegu on suurima 20. sajandil ühes tükis tahutud monoliidiga, mis toimetati Rooma 80 härja abiga. Väidetavalt peaks obelisk sümboliseerima Mussolini kui uue Itaalia impeeriumi rajaja ja Rooma valitsejate järeltulija rolli.

Foro Italico. Mussolini obelisk. FOTO: akg-images / Andrea Jemolo / Scanpix

Olümpiastaadioni juurest obeliskini minnes viib otsetee läbi purskkaevu, mille keskel on 42 tonni kaaluv maakera. See peaks «sümboliseerima fašismi tugevust». Teed ääristavatel mosaiikidel vahelduvad aga antiikkujutised fašistlike sümbolite ja loosungitega nagu «Duce», «Meie Duce» ja «Pühendame oma nooruse Ducele».

Obelisk pinda raiutud kiri «Liider Mussolini» tekitas paari aasta eest Itaalias üldrahvusliku vaidluse, kuna parlamendi alamkoja spiiker Laura Boldrini leidis, et sellelt tuleks kõrvaldada vähemasti sõna «liider». Muide, näiteks Google Mapsi kaardirakenduses kannab sammas neutraalset nime «Foro Italico Obelisk».

Itaalia avalikkus reageeris ettepanekule halvakspanuga, meenutab Sports.ru. «Neil pole kombeks mineviku üle häbi tunda ning ajaloo ümberkirjutamise idee on neile võõras. Levinud argument on midagi stiilis: «Kolosseumis söödeti kristlasi lõvidele – kas peaksime nüüd need kujutised ka linaga kinni katma?»» kirjutab portaal.

Foro Italico. gloobusega (või fašismi mälestusmärgiga?) purskkaev. FOTO: akg-images / Andrea Jemolo / Scanpix

Ka Inglismaa ajaleht The Telegraph on ristinud Foro Italico «fašistlikuks lunapargiks», tuletab Sports.ru meelde. «Just seepärast saigi Rooma vaid 15 aastat pärast Teise maailmasõja lõppu olümpiamängude korraldusõiguse, ilma et oleks üritanudki ajalugu natuke siluda. Ja samal põhjusel teatas toonane peaminister Matteo Renzi just Foro Italicol, et Rooma kandideerib 2024. aasta suvemängude korraldajaks. Ta seisis häbitult «Fašismi apoteoosi» fresko all, millel Mussolinit kujutatakse jumalusena,» ei hoia Venemaa portaal värve kokku.

Lõpetuseks tuletatakse meelde, et mullu arutles ka väljaanne The New Yorker, miks ikkagi on Itaalias jätkuvalt nii palju fašistlikke monumente. Ameeriklased jõudsid järeldusele, et kuna Itaalia pole kunagi püüdnud tolla ajastu sümboleid varjata, on nood kaotanud oma poliitilise tähenduse ja säilitanud vaid esteetilise aspekti.

«Kolm aastat tagasi küsiti Maria Šarapovalt, kas poleks hea mõte viia Rooma tippturniir üle mõnda kaasaegsemasse keskusesse. «Ma jumaldan seda paika. See on ainulaadne. Siin on peidus oma lugu,» vastas Šarapova. Ei vaidle vastu,» lõppes Sports.ru kirjatükk.

Foro Italico tennisestaadion. FOTO: Alfredo Falcone / LaPresse / Scanpix

Foro Italico. FOTO: akg-images / akg-images / Scanpix