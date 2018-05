Laanmäe lühikesest odakaarest: tahtmine sai reaalsest olukorrast võitu

«Ei olnud päris see tulemus, mida ootasin. Hoojooksu ei saanud üldse klappima. Põrutasin enne Hispaania laagrit kanda ning seetõttu sain ainult ühe trenni raja peal teha. Olek on veidi toores veel, aga kui asjad paika saan, siis järgmine võistlus on juba parem,» ütles Laanmäe, kes võistleb järgmisena kas Lätis või Soomes.