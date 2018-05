Ühend-Levadia esimene tõsine lauahõbe valideeris osaliselt «superklubi»-nimetuse

Laupäeval pani Levadia aasijatel (vähemalt mõneks ajaks) suud lukku, sest Levadia alistas Evald Tipneri karikafinaalis tänu Roman Debelko 67. minuti väravale 1:0 FC Flora. Nõnda võitis ühendklubi oma esimese hinnalise lauahõbeda. Jah, veebruaris pälviti ka superkarikas, ent tolle trofee kaalukus on võrreldes Evald Tipneri karikaga tühine.

Laupäevase triumfi nimel pidi Levadia alistama veerandfinaalis Nõmme Kalju, poolfinaalis Narva Transi ja finaalis FC Flora ehk selili pandi kõik kolm peamist rivaali. See on vaieldamatu kvaliteedimärk ja viide, et Levadias võib peituda ainest eurosarjades millegi kordasaatmiseks.