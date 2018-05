Aga vast veelgi kaalukam viide, et kaitsemänguga on midagi mäda, seisneb ühe meeskonna keskmises skooris kahe esimese finaalmängu lõikes, mis on 95,3 punkti. See on võrreldamatult palju rohkem kui ükskõik millises finaalseerias eelmise 15 aasta jooksul. Vaid ühel korral (2003) selle aja jooksul on ühe meeskonna keskmine skoor ületanud 80 punkti piiri ja veel kahel puhul (2007 ja 2014) on jagu saadud 75 punkti piirist.