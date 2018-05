Video: Torres jättis Hispaania kõrgliigaga stiilselt hüvasti

Eelmisel kuul teatas Torres, et jätkab karjääri, kuid mitte Atleticos. «Tegu on minu viimase hooajaga klubis. Nagu te näete, ei saa ma väga palju mängida. Tundsin kohustust sellest fännidele teada anda. See oli raske otsus. Sama raske on teist korda teiega hüvasti jätta. Minu eesmärk oli karjäär siin lõpetada, kuid ma tahan jalgpalli edasi mängida,» ütles Torres.