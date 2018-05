Velotuuril kolmanda koha teeninud Taaramäe: üks käik jääb veel puudu

«Võitlesin nii kuis jaksasin ning lõpetasin hea kolmanda kohaga. Üks käik on praegu puudu, sest tõusudel pole suutnud rünnata. Pigem olen pidanud kannatama ja nihverdama, et eesotsas lõpetada,» kirjutas Taaramäe Facebooki.

«Minek on sees hea, kuid viimaste sõitude puhul pole tegemist olnud World Tour tasemega. See on pigem hea, sest tippseltskonnas oleksin esikahekümne piiril. Olen küll vormi timminud ja seda on viimaste sõitude tulemustest näha, kuid paras maa on veel minna,» jätkas Taaramäe, kes sõidab nädalavahetusel Eestimaa velotuuril.