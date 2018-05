Jaanimaa kümme väravat aitasid koduklubil tabelis kerkida

Jaanimaa tööandja TuS N-Lübbecke sai üliolulise 22:21 (10:11) võõrsilvõidu vahetu konkurendi VfL Gummersbachi üle. Saadud kaks punkti tõstsid Lübbecke hoobilt tabeli viimaselt astmelt 15. kohale. Aga nelja viimast lahutab vaid üks punkt: Lübbecke ja Gummersbach 14 ning Ludwigshafeni Die Eulen ja TV 05/07 Hüttenberg 13 silma. Õnneks on eestlase tiimil üks kohtumine varuks.

Patrail ja Hannover-Burgdorf said valusa kaotuse

Jaanimaa oli neljapäeval võtmerollis, kui kogu avapoolaja tagaajaja osas olnud Lübbecke võidu noppis. Teisel pooltunnil olid need Eesti mulluse parima käsipalluri täpsed visked, mis külalismeeskonnale 16:15, 17:16 ja 19:18 edu andsid. Vastaste 3:0 vahespurt aga tähendas, et viimast viit minutit alustati kaheväravalises kaotusseisus. Lõpuks pöörati mäng siiski minimaalselt enda kasuks, Jaanimaa viskas kümme väravat ja andis ühe täpse söödu.