Phelpsi laagrisse kutsutud eestlane meenutas kohtumist staarujujaga: rääkisime temaga isegi Eestist

Kolmenädalane laager algab juunikuus ning Liivand võtab laagrist osa viimasel nädalal. Tegu on laagriga, mis on mõeldud nii lastele kui end täiendada soovivatele treeneritele. Teiste kuulsate külaliste seas on osalejatel võimalik saada näpunäiteid ka Phelpsi treenerilt Bob Bowmanilt.

«Nad ise ütlevad, et tegu on planeedi kõige huvitavama laagriga. See toimub Arizonases, kus Michael ise elab. Mind on sinna kutsutud lastele rääkima,» avaldas Liivand.

Kuigi laager toimub alles esimest korda, on tegu ujumismaailmas kõva asjaga. «Michael ise on avanud oma ujumiskoole üle maailma, aga see laager on järgmine etapp. Mina jäin neile silma oma igapäevaste toimetustega. Ma ajan asja nii avavees kui basseiniujumises,» selgitas Liivand, miks just tema laagrisse loenguid pidama kutsuti.

Sealjuures ei ole Liivand ja Phelps sugugi võhivõõrad. «Olen Michaeliga varem kokku puutunud Stockholmi maailmakarikal ning rääkisime isegi Eestist. Kutsusin teda siia võistlema, aga tal olid samal ajal Saksamaal võistlused. Samuti oleme vestelnud veeohutuse teemadel. Et ujumist paremini edasi anda, tuleb alustada veeohutusest. Me mõtleme selles vallas samamoodi,» sõnas eestlanna.

«Mis mind tol ajal üllatas oli see, et ma olin ju mitte keegi Eestist ning ta soovis mulle võistlusteks palju edu ja uuris, mis aladel ma võistlen,» jätkas Liivand, kellele Phelps jättis hea mulje.

Kuid mis eesmärgiga Liivand ise laagrisse loenguid pidama läheb? «Tahan jagan oma kogemust, kuidas üks inimene väikesest riigist on jõudnud ujumismaailma. Et kui palju on üldse võimalik ujumises ära teha.»