Belgia koondise peatreener valmistas fännidele ebameeldiva üllatuse

«Radja on maailmaklassi mängija. Põhjus on taktikaline,» kommenteeris Belgia juhendaja Martinez otsust BBC vahendusel. «Kahe viimase aasta jooksul on meeskond töötanud konkreetse maneeriga ja teistel mängijatel on olnud katta tema positsioon. Me teame, et Radja on klubis väga oluline lüli, aga me ei saa seda talle koondises võimaldada,» lisas hispaanlasest peatreener.