Viimase Veepalluri lahkumine, Mait Riisman 23.09.1956-17.05.2018

Sa olid terava ja kirgliku sulega, ega Sa ilmaasjata aastaid Moskvas ajakirjandust ei õppinud. Mis siis, et televisiooni. Paljude jaoks tuleb see ehk üllatusena, aga Sa olid tõenäoliselt 1980-ndate stagna-aastatel ainus, kes tegi filmi tollasest Moskva teatrilegendist, selleks ajaks põlu alla sattunud legendaarse Taganka teatri (Vladimir Võssotski!) juhist ja peamisest lavastajast Juri Ljubimovist.

See oli Sinu lõputöö Moskva ülikooli ajakirjandusosakonnas 1982. aastal. Sa rääkisid kui keeruliselt see film sündis. Su õppejõud ei tahtnud otsesõnu su lõputööd ära keelata ja ütlesid, et selleks pole filmilinti ega kaamerat. Kuid kui ise organiseerid, siis võid teha, öeldi. Ja Sa organiseerisidki nii, et lõpuks tegid filmi Moskva ülikooli tudengina Nõukogude teatrimehest Soome YLE TV kulu ja kirjadega. Rääkisid tuttavale YLE TV korrespondendile Moskvas augu pähe, et see annaks kaamera ja filmi.