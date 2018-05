Klopp suure finaali eel: peame näitama, et tasub julgelt mängida

Viiekordne Meistrite liiga võitja Liverpool on finaalis selge autsaider – soosikukoorem on kahel viimasel aastal selle karika võitnud ja läbi aegade 13. tiitlit jahtiva Reali õlgadel. Viimati mängis Liverpool finaalis 2007. aastal.

«Real on kogenum. Kogemused on elus küll tähtsad, aga mitte ainutähtsad. Neile saab vastu astuda töötahte, kire ja töökusega ning just seepärast ma jalgpalli armastangi,» vahendab BBC Kloppi sõnu. «Peame mõtlema positiivselt ja näitama, miks tasub väga julge olla. Manchester City vastu ei olnud see lihtne, Roma vastu samuti mitte. Aga poisid said hakkama.»

Liverpooli ridadest puuduvad vigastuse tõttu Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain ja Joel Matip. Seljatrauma tõttu kaks kuud eemal olnud poolkaitsja Emre Can treenis täna Anfieldil koos ülejäänud meeskonnaga, kuid Klopp on tema kasutamise osas ettevaatlik. «Ütleme nii, et veel kümme päeva tagasi ei uskunud ma, et ta suudab teha seda, mida täna trennis tegi. Kõik tundus olevat hästi. Aga peame veel ootama. Uks on talle lahti ja ta tahab ise väga mänguvormi jõuda. Eks näis,» ütles sakslane. Sarnaselt Canile osales treeningul ka James Milner, kes jättis vahele viimase liigamängu Brightoniga.

Omal ajal nii Liverpoolis kui ka Madridi Realis mänginud ja mõlema ridades Meistrite liiga võitjakarika pea kohale tõstnud poolkaitsja Xabi Alonso avaldas arvamust, et Kloppi öeldust hoolimata ootab Liverpooli ees üliraske ülesanne. «Võitmiseks peavad nad tegema peaaegu täiusliku mängu. Kõigiks Reali plussideks ja miinusteks tuleb olla pisiasjadeni valmis. Vaevalt et Real oma mängustiili muudab. Nad on viimastel aastatel leidnud oma stiili ja mängijad mõistavad seda hästi. Lisaks on nad just suurtes mängudes tõestanud, et on parimas hoos,» andis Alonsogi selge eelise Realile.