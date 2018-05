Noored Olümpiale stipendiumi said Lehis ja Liiv

Kiiruisutaja Marten Liiv on teinud viimase kahe aastaga tippsportlasena suure sammu edasi ja esindanud Eestit edukalt PyeongChangi olümpiamängudel. «Arvestades Marteni vanust – noormees on 21-aastane – näeme temas potentsiaali tõusta kiiruisutamise absoluutsesse tippu. Lisaks on Marten algavaks olümpiatsükliks leidnud endale hea treeneri ja korraliku rahvusvahelise treeninggrupi Poola koondise juures, mis annab talle võimalused edasiseks arenguks,» kommenteeris Jaht valikut. Liiv oli Noored Olümpiale stipendiaat ka kahel eelneval hooajal.

«Katrina Lehisel on väga head füüsilised ja vaimsed eelduseid epeevehklemise absoluutsesse tippu jõudmiseks. Tegemist on andeka, pika ja vasakukäelise vehklejaga, kes on paljudele väga ebamugav vastane. Usume, et kui saame aidata Katrinale tagada mitmekülgse ettevalmistuse, siis suudab ta pakkuda meile kõigile juba õigepea väga kaasakiskuvaid emotsioone vehklemisrajalt,» selgitas Jaht.