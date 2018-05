Andres Vaher: Ott Tänak - Kärla fenomen

Iseenesest pole siin midagi liiga uut. Vahepeal on nii välis- kui kodumaise meedia pakutavad rallikajastused muutunud küll oluliselt mitmekülgsemaks, kuid huvi oli laes juba Markko Märtini tipus kihutamise aastatel. Ning kui lisada, et ka kodustel rallidel on rajaperved rahvast palistatud, saabki järeldus olla üks: eestlane on rallifriik. Selle sõna kõige paremas tähenduses.