Pellegrini hakkab taas juhendama Inglise kõrgliiga klubi

Sullivani sõnul toob Pellegrini kindlasti kaasa ründavama jalgpalli ning suudab oma mängijatest parima välja tuua. "Peale kõige on ta võitja, kes teab, mida on vaja, et õnnestuda nii kõrgel tasemel. Ta on esimene West Hami peatreener läbi aegade, kellel on ette näidata Inglise liiga tiitel, rääkis Sullivan BBC-le.