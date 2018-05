Konkurendid astusid kokaiiniga vahele jäänud jalgpallitähe kaitseks välja

Peruu on karistuse apelleerinud ning nüüd astusid pretsedenditul kombel Guerrero kaitseks välja ka nende alagrupikaaslaste Austraalia, Taani ja Prantsusmaa koondiste kaptenid. Mile Jedinak, Simon Kjaer ja Hugo Lloris allkirjastasid FIFA-le saadetud kirja, milles paluvad Guerrero karistus üle vaadata, et mees saaks siiski suvisel MMil kaasa teha.

34-aastase Guerrero väitel sattus keelatud aine tema organismi kogemata, teed juues. Kolme koondise kaptenite allkirjadega läkituse edastas FIFA-le profijalgpallurite ühendus FIFPro, kelle arvates on peruulasele määratud karistus ebaproportsionaalne. «On ebaaus jätta Guerrero kõrvale pika karjääri tipphetkest eksimuse tõttu, mille puhul on selge, et ta ei üritanud petta ega mingil moel oma saavutusvõimet suurendada,» seisis kirjas.