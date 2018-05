Soomlastest maailmameistrid: Latvala aeg MM-sarjas ähvardab otsa saada

Iltalehti võttis ette neljakordse maailmameistri Juha Kankkuneni ja tema kaardilugeja Juha Piironeni ning uuris, mida tiitlitega pärjatud mehed Latvala hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest arvavad. Kokkuvõte on lühike: ei midagi head.

Latvala senine hooaeg on olnud erakordselt kehv, sest soomlane on jäänud mitte ainult Ott Tänaku, vaid kohati ka juba Esapekka Lappi varju. Selja taga on kolm järjestikust katkestamist, MM-sarja üldliidrist Thierry Neuville'ist jääb Latvala maha juba 88 punktiga. MM-tabelis on soomlane 9. kohal ehk kõigil senisel kuuel etapil osalenud meestest viimane.

«Pettumus on suur. Otsesõnu öeldes on seis praegu ikka päris pask,» tunnistas Latvala reedel pärast Portugali rallil tehtud avariid STT-le. «Ei mäletagi, et oleksin MM-sarjas kunagi varem nii raskes olukorras olnud.»

Jari-Matti Latvala jäi Portugalis juba kolmandal kiiruskatsel raja äärde. FOTO: Ekraanitõmmis WRC Live videost

Enam-vähem tulemuse sai Latvala kirja vaid avaetapil Monte Carlos, kus oli kolmas. Järgnesid seitsmes koht Soomes ja kaheksas Mehhikos, kuid Korsikalt, Argentinast ja nüüd ka Portugalist on Latvala tagasi tulnud nulliga. Ehkki Portugali tuli ta superralli süsteemis uuesti rajale, ei õnnestunud tal ka punktikatselt lisa korjata.

«Mullu meil selliseid probleeme polnud. Auto kallal on tehtud muudatusi ja kiirus on parem. Nüüd peame aga uurima, kas oleme kuskil üle piiri läinud või pean oma sõidustiili muutma,» märkis Latvala. Arvestades, et MM-sarjas hoolimata Portugali katkestamisest kolmandat kohta hoidev Tänak on juba kolm korda poodiumile tõusnud ning valitses Argentina rallit sõiduveast hoolimata täielikult, tundub aga Latvala kriitika auto aadressil kohatu.

«Minu meelest on selge, et tal on keskendumisega probleeme. Portugalis sõitis ta kivi otsa ja sama on varemgi juhtunud,» arvas Kankkunen. Piironen kahtlustab aga, et koer on maetud rajalegendi. «Kuna ta kogu aeg kividele pihta saab, on viga ilmselt legendi lugemises. Ta läheb hüppele teeservast ja tabab ühte kivi teise järele. Võtku trampliini keskelt, siis maanduks ta ka tee keskele,» soovitas Piironen. «Isegi suvilasse sõites vaatab normaalne inimene, ega teeservas mõnda kivi pole, mis võiks ratta alt ära rebida.»

Korsikal põrutas Latvala oma Toyotaga nii kõvasti vastu puud, et turvapuur sai vigastada ja ralli jäi pooleli. FOTO: WRC

Latvala kasutab kiiruslegendi, kus iga kurvi tähistab kindel number. «Sel moel on võimalik rohkem eksida, kui auto libisema läheb. Iga järgmine kurv muutub keerulisemaks ja kivid jäävadki ette,» arvas Piironen. «Asfaldirallidel, kus auto vähem libiseb, on selline legend hea.»

Aga järgmine MM-ralli peetakse taas kruusastel Sardiinia teedel. «Ma ei taha targutada, kuid Jari-Matti peab hakkama sellistele asjadele tähelepanu pöörama. Kui sama viga kordub rallist rallisse, siis tasuks sellega tegeleda,» sõnas Piironen.