Tagasi Londonisse ihkav Abramovitš peab ilmselt tõestama oma rikkuse päritolu

See tähendab, et Abramovitši lähedased sidemed Venemaa presidendi Vladimir Putiniga võivad talle lõpuks saatuslikuks saada. Oligarhi senine viisa kehtis alates 2015. aasta aprillist, kuid tolle ajaga võrreldes on venelaste viisataotluste läbivaatamise korda märgatavalt karmistatud. Eriti teravaks läksid Venemaa ja Suurbritannia suhted pärast Salisbury mürgitamisskandaali.

Abramovitšil oli seni esimese kategooria viisa, mis lubab Suurbritannia majandusse vähemalt kaks miljonit naela investeerinud inimestel viibida riigis 40 kuud. Küll aga on ametnikel õigus vastava viisa taotlus tagasi lükata, kui investeeringud on tehtud ebaseaduslikult hangitud rahaga või nende algallikas on selline, mille puhul viisa andmine ei ole rahvusliku hüvangu huvides.

Selline viisa on hinnanguliselt umbes 700 rikkal Venemaa kodanikul. Pärast Suurbritannia kehtestatud karmimaid reegleid on investoriviisa taotluste arv aga langenud koguni 84%.

Samas rõhutatakse, et mingit ametlikku kinnitust selle kohta, nagu oleks Abramovitš reegleid rikkunud, pole. Viimati nähti Guardiani teatel Vene oligarhi avalikkuse ees reedel, kui ta viibis Šveitsi kohtus. Ajakirjandusele ta seal kommentaare ei jaganud, pärimiste peale on Abramovitši esindajad aga nimetanud viisaküsimust isiklikuks teemaks, mille kohta vastuseid ei anta. Laupäeval jäi miljardäril viisaprobleemi tõttu käimata Wembley staadionil, kus talle kuuluv Chelsea klubi alistas Inglismaa karikafinaalis 1:0 Manchester Unitedi. Chelsea omanikuks sai Abramovitš 2003. aastal.

Veebikülje FlightRadar24 andmetel maandus Moskvast õhku tõusnud Boeing 767, mis kuulub samuti Abramovitšile, viimati 8. mail Nice'is. Guardian ajas avaliku lennuinfo abil Abramovitši jälgi Lõuna-Prantsusmaani, kust tema eralennuk ta nädala lõpus Šveitsi kohtusse viis ja kuhu ka tagasi tõi.

Abramovitšil on Cap d'Antibes'i poolsaarel elamine ning avalike andmete kohaselt on jätkuvalt Antibes'i lähistel ankrus ka tema luksusjaht Eclipse. Kuivõrd tema viisa kehtivus on lõppenud ja ta viibib välismaal, peab tema uus taotlus läbima Guardiani hinnangul mõnevõrra karmima sõela kui Suurbritannia pinnal viibiva kodaniku puhul.