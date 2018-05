Niki Lauda: Mercedes võib vormel 1 sarjast lahkuda

Vormel 1 võistkonnad ja sarja omanik Liberty Media asuvad õige pea arutama, milline peaks sarja nägu alates 2021. aastast olema, vahendab portaal Planetf1.com. Lauda sõnas, et praeguse seisuga on ameeriklastel plaanis palju asju, millega võistkonnad rahul pole – alustades eelarvepiirangutest ja lõpetades auhinnaraha ümberjagamisega. Väga häälekalt on seetõttu lahkumisega ähvardanud ka Ferrari, kelle rahakotti kukub praegu ebaproportsionaalselt suur summa.