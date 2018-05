Yatesi edu kahanes Girol alla minuti, etapivõit Dennisele

Giro üldliider Simon Yates lõpetas küll alles 22. ajaga, kuid kokkuvõttes teisel kohal olev Dumoulin suutis temalt tagasi võtta vaid minuti ja 15 sekundit. See tähendab, et roosa särk jäi endiselt Yatesi selga. Tema edu Dumoulini ees on nüüd 56 sekundit, aga ees ootab veel mitu mägedeetappi. Kolmandal kohal on Domenico Pozzovivo, kes kaotab Yatesile 3.11.