Inglismaa koondise värske kapten: usun, et suudame MMi võita

Ehkki inglased jäävad tegelikkuses soosikustaatusest väga kaugele, selgitas Kane oma mõttekäiku: platsile ei saa minna hoiakuga, et sa ei suuda võita. «Võimatu on MM-tiitlist mitte unistada. Usun, et suudame võita - igaüks suudab. Ma ei saa ju istuda siin ja öelda, et me ei võida niikuinii,» rääkis Kane.

«Tahan võita kõiges, mida teen. Ja tean, et mu kaaslased mõtlevad samamoodi. Mille nimel siis muidu üldse võidelda? Olen kindel, et oleme kõik MM-karika taeva poole tõstmisest vähemalt korra unistanud,» lisas Kane. «Loomulikult pole me soosikud. Aga vaadake seda hooaega. Kas keegi uskus, et Liverpool jõuab Meistrite liiga finaali? Manchester Unitedil oli Sir Alex Fergusoni päevil noor meeskond, aga neist said aastateks Inglismaa valitsejad. Noorus pole vabandus, see võib olla hoopis trump. Usun, et suudame, ning üritame kõigest hingest. Miski muu ei tule kõne alla,» sõnas Kane.