Emery kinnitati Arsenali peatreeneriks

Üleeile tuli BBC ajakirjanik David Ornstein välja jutuga, et peale Arsene Wengeri lahkumist vabaks jäänud peatreeneri kohale on kõige tõenäolisem valik Emery. Pärast seda, kui 46-aastane hispaanlane lõpetas hiljuti oma lepingu Prantsusmaa klubiga, oli tema üks Arsenali valikutest

„Ma olen väga põnevil seoses mulle antud vastutusega kirjutada Arsenali ajalukku uus peatükk,” lausus Emery ning lisas, et Arsenal on teada-tuntud ja armastatud klubi üle maailma just nende mängustiili, noorte mängijate ja fantastilise staadioni pärast. „Ma ootan elevusega mida me suudame koos saavutada ja ootan väga, et ma saaksin anda erilisi mälestusi kõigile, kes seda klubi armastavad” lausus hispaanlane.