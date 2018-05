Uueks Schumacheriks tituleeritud vormelisõitja: üritan seda ignoreerida

Suurepärased esitused on noorele sõitjale toonud palju kiitust ning mõned võrdlevad teda juba seitsmekordse maailmameistri Schumacheri ja kolmekordse tšempioni Sennaga. «Mul on suur au, et mind võrreldakse juba selliste nimedega,» sõnas Leclerc väljaandele Blick. «Aga ma üritan selliseid asju ignoreerida, sest mul on endiselt F1-sarjas palju õppida,» lisas Leclerc.