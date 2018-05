Ott Kiivikas oma õpilase dopinguskandaalist: minu jaoks kummaline olukord

Kiivikas sai küll enne võistlust teada, et tema õpilane on dopinguproovis põrunud, kuid tema võistlust see ei mõjutanud: «Kulturismis on pigem nii, et kui vorm on hea, siis see ongi hea ja õnneks muud asjad liiga palju tulemust ei mõjuta. Eks ma andsin endale mõista, et antud juhus ei sõltunud minust ja päeva peale unus see dopinguasi üldse ära.»