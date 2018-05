Kasutamata võimalus. Kuna Premium liiga liider Nõmme Kalju piirdus võõrsil Tallinna Kalevi vastu kõigest 2:2 viigiga (avapoolaja lõpus jäid nõmmekad väravavaht Vitali Teleši eemaldamise tõttu arvulisse vähemusse), oli mõlemal Lillekülas mänginud meeskonnal võimalus võidu korral ise liidriks tõusta. Viigiga lasti see võimalus käest.

Premium liiga tabeliseis:

Nõmme Kalju 35 FCI Levadia 34 FC FLora 33 Narva Trans 29 Tartu Tammeka 22 Paide Linnameeskond 14 Viljandi Tulevik 12 Tallinna Kalev 11 FC Kuressaare 10 Pärnu Vaprus 7

Levadia ja Kalju ebaloogiliselt väike edu. Nagu näha, kaotab Flora tabelis Levadiale ühe ja Kaljule kahe punktiga, mis on üllatav, sest neljast omavahelisest mängust on Flora teeninud tabelisse vaid kaks punkti (võrdluseks, et Kalju saak on kaheksa ja Levadia oma viis punkti).

FC Flora peatreener Jürgen Henn. FOTO: Tairo Lutter

FC Flora peatreener Jürgen Henn: «Ei taha seda viiki täielikult keskendumise süüks ajada, sest oli näha, kuidas meeskond tuli kaotusseisust välja, võitis eduseisu kätte ja proovis sellest iga hinna eest kinni hoida. Aga piisab, kui üks mängija laseb keskendumist kasvõi kahe protsendi jagu allapoole ning vastasel on see tahe samal ajal maksimaalne. Pigem oli selle viigivärava põhjus individuaalne.

Meeskond mängis nii kaitses kui ka rünnakul paremini kui laupäevases karikafinaalis. Suutsime Levadiat veel rohkem enda väravast eemal hoida - nad tegidki raamidesse ainult kaks pealelööki. Ise suutsime tekitada korralikke võimalusi, eriti teisel poolajal. Võitluse poolest olime samuti mängus sees, andsime Levadiale kõva lahingu. Vahetustega ootasin, sest ei tahtnud meeskonna rütmi lõhkuda. Mine tea, võib-olla pidanuks varem tegema, võib-olla mitte.»

FCI Levadia peatreener Aleksandar Rogic. FOTO: Tairo Lutter

FCI Levadia peatreener Aleksandar Rogic: «See oli meie jaoks kolmas derbi ühe nädala jooksul ja uskuge mind, isegi rahvusvahelistele tippmeeskondadele valmistaks säärane tempo raskusi. Mängijate füüsilise olukorra mõttes oli mänguks valmistumine väga keeruline, sest meeskonda tabasid eelmistel nädalatel mõned pisivigastused, mis ei võimaldanud mul koosseisu soovitud moel roteerida. Aga meeskonna fokusseerituse, motivatsiooni ja kire osas mul etteheited puuduvad. Hindan väga meeste hoiakut ja tahet lõpuni võidelda.

Kolm tabeliliidrit omavad erinevaid kvaliteedi aspektides ja nõrkustes, aga suures plaanis on nende tase üpris võrdne. Seda näitab ka tabel. Usun, et näeme kolme meeskonna vahel huvitavat võitlust hooaja lõpuni välja. Publiku seisukohast on see muidugi väga huvitav.»

FC Flora kapten Gert Kams: «Viimased mängud on olnud tõelised thrillerid, publikule huvitavad vaadata. Aga kahjuks oleme kaks mängu viimasel minutil ära andnud. Täna mängisime teisel poolajal väga head jalgpalli ja arvan, et väärisime võitu rohkem kui viiki, aga nagu näha - tabelis on tänu Levadia viimase sekundi väravale viik.»

