Video: vaata, kuidas Nõmme Kalju väravavaht punase kaardi sai

Juhul kui Teleš poleks punast kaarti saanud ja Kalju oleks võitnud, siis edu FCI Levadia, kes mängis eile võõrsil FC Floraga 2:2 viiki, ees oleks kasvanud kolmele punktile. Kuid need on vaid oleksid-poleksid. Praegu edestab Kalju Levadiat vaid ühe silmaga ning Flora jääb omakorda Levadiast maha ühe punktiga.