Video: Meistrite liiga finaali juhatab sisse hümni tšelloversioon

«Meie jaoks on see imeline võimalus osaleda sellisel üritusel,» ütles 2Cellose liige Stjepan Hauser. «See jääb meile kindlasti eluks ajaks mällu ja meie omakorda teeme endast kõik oleneva, et see šõu jääks meelde.»

Meistrite Liiga hümni kirjutas 1992. aastal Inglise helilooja Tony Britten. Muusikapala on adaptsioon George Frideric Händeli suurejooneliselt teosest, mida esitati Briti monarhide kroonimistseremooniatel.

Muusikasensatsioon 2Cellos on selleaastase Rock in Haapsalu peaesineja. Piire purustav ja visuaalselt efektne 2Cellos esineb Haapsalu Lossihoovis täispika live-ga 21. juulil maailmatuuri The Score World raames. «Oleme vägagi põnevil - see on unikaalne sündmus, sest eestimaalasel on huvi selle finaalmängu vastu tõenäoliselt mitmekordne,» ütles Rock in Haapsalu promootor ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles.