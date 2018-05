Jalgpalli klubihooaja tähtsaim mäng – Meistrite liiga finaal – on veidi rohkem kui kahe ööpäeva kaugusel. Ukraina pealinn Kiiev on kõigi väliste märkide järgi Madridi Reali ja FC Liverpooli võõrustamiseks valmis, ent tagatubades on peetud ka jõulisi lahinguid.