Eestis startiv Taaramäe: kui Girot vaatasin, mõtlesin, et tahaks ka panna

Taaramäe tunnistas, et sai juba detsembris oma meeskonnalt Direct Energie’lt teada, et sel pühapäeval peetav Tartu rattaralli on eestlase võistluskalendris. Kümmekond päeva tagasi sai ta aga veel ühe uudise – eestlane saab teha kaasa ka Tallinn-Tartu GP-l.

«Kümme päeva tagasi andis meeskond teada, et äkki saad ühe velotuuri ühele noorele kutile anda. Muidu tal polegi neid, mul on neid aga meeskonnas kõige rohkem,» muigas Taaramäe, kelle plaanides oli pärast Tartu rattarallit minek Mayenne’i velotuurile. «Andsin hea meelega oma koha ära. Pigem sõidan kodus kui mõnel vähemtuntud velotuuril Prantsusmaal,» lisas ta.

Kui ma Giro d’Italial oleksin, siis oleksin ilmselt kuskil TOP20 mees

Eestlasel on seljataga kaks velotuuri, kui Vuelta Aragonil oli ta neljas ning Tour de l’Ainil jõudis poodiumile. Ülemäära enesekindlust mehel nädalavahetuse ees aga pole.

«Vorm on hea, aga mingil määral olen jõus natuke tagasi andnud, sest olen mägede käigu sisse lülitanud, istunud mägedes laagris ning kaotanud mitu head kilo,» sõnas ta.

«Kui ma Giro d’Italial oleksin, siis oleksin ilmselt kuskil TOP20 mees. Seal, kus ma praegu sõitsin, olin aga poodiumimees. Eestis võiks samuti niimoodi minna –olla poodiumimees või võidumees.

Ilmselt on mul sarnased jalad nagu Hispaanias ja Prantsusmaal viimati olid, ent jällegi profiilid ei klapi – Hispaanias ja Prantsusmaal läks tee 10 km mäkke, siin on lauskmaa. Aga äkki mängib ilmataat kaardid kätte – tuleb tuult või tuleb kukkumisi. Kunagi ei tea, mis võib sõidu raskeks teha!»

Lisaks Taaramäele esindavad Eesti koondist tiitlikaitsja Karl Patrick Lauk, mulluse Tartu GP ja 2013. aasta Tour of Estonia võitja Gert Jõeäär ning igapäevaselt Prantsusmaa klubis Auber 93 pedaaliv Alo Jakin. Lisaks on nimekirjas Risto Raid, kes samuti esindab Prantsuse klubi, VC Rouen 76 värve, ja pool aastat tagasi loodud Cycling Tartu liidrid Norman Vahtra ning Karl-Arnold Vendelin.

Eesti koondise peatreeneri Jaan Kirsipuu sõnul on eestlased paberil kõvad, aga sõjaplaan on vaja veel valmis teha. «Usun, et kõik peaksid olema küllaltki heas vormis ning kõigil on head sõidud jalgades. Mõtleme kamba peale välja ka hea plaani,» sõnas ta ja rõhutas, et suurimad konkurendid peaksid olema Läti, Rootsi ja Taani meeskonnad.