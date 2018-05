Kontaveit videointervjuus: emotsionaalsus on minu edu võti

Kontaveit rääkis WTA-le antud intervuus: «Seal mängimine on iga mängija unistus. Ma arvan me kõik tahame sinna jõuda.» Eestlanna lisas, et ta ei tea sellest turniirist liiga palju, kuna pole seal kunagi osalenud. «Ma tean, et turniir toimub Singapuris. Seal on kindlasti eriline mängida, see on ikkagi täielik tipp, kuhu üldse võimalik saada on. Me kõik tahame sinna jõuda,» rääkis Kontaveit.