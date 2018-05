Eesti rannajalgpalli valitsev meister tahab sellel hooajal murda Euroopa tippu

Nõmme BSC andis mõista, et klubi soovib teha ühe sammu edasi paremuse poole, ning peale kohaliku meistritiitli võitmitise on eesmärgiks pandud lüüa läbi ka Euroopas. «Kui seni on Eesti tiimide laeks jäänud üks võit alagrupis, siis oleme seadnud endale eesmärgi jõuda tänavu Euroopa 16. parema klubi hulka,» rääkis meeskonna kapten Andreas Aniko.