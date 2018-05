Taaramäe: võiksin Eestis olla poodiumimees või võidumees

Taaramäe tunnistas, et sai juba detsembris oma meeskonnalt Direct Energie’lt teada, et sel pühapäeval peetav Tartu rattaralli on eestlase võistluskalendris. Kümmekond päeva tagasi sai ta aga veel ühe uudise – eestlane saab teha kaasa ka Tallinn-Tartu GP-l.