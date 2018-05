Kristjan Kangur: Kairys tõi Kalevisse professionaalsust juurde ja oli edukas

«Lõpp hea, kõik hea,» sõnas pea kümneaastase vahe järel kodumaale mängima naasnud Kangur, Eesti meistri kirjadega nukamüts peas ja särk seljas. «Kui aus olla, siis pean natuke maha rahunema ja seedima seda hooaega. See oli minu jaoks nii mänguliselt kui ka passi vaadates üsna keeruline aasta.»

Kanguri sõnul muutis novembris peatreeneriks määratud leedulane Donaldas Kairys Kalevit meeskonnana märgatavalt. «Professionaalsus, distsipliin... Eks kõik treenerid ole erinevad, kõigil on oma käekiri. Tema tõi oma stiili ja oli edukas. Ühisliigas paranes mängupilt iga kohtumisega. Polnud enam ühtegi mängu, kus enne lahtiviset oli teada, kes võidab. See näitas, et liikusime õiges suunas.»